Сокращение производственной активности: Аналитики рассказали об ущербе длительных майских праздников

Компенсировать негативные последствия длинных выходных придется в следующих месяцах.

Весенние каникулы в самом разгаре. Еще практически целую неделю трудоспособное население страны будет наслаждаться положенным отдыхом. Аналитики в экономической сфере рассказали об будущем ущербе от таких длительных майских праздников.

Как считает Станислав Мурашов, микроаналитик Райффайзенбанка, вероятные негативные последствия могут повлиять на сокращение производственной активности в сфере промышленного производства. Его доля составляет 20% от внутреннего валового продукта. Снижение данного показателя в период выходных дней может негативно отразиться на конечных годовых результатах.

Также специалист отметил, что производство просядет на 0,1% - 0,2%. Россия находится под постоянным санкционным давлением, поэтому снижение данного показателя может привести к усугублению экономического кризиса или к стагнации в сфере промышленной деятельности.

Заслуженный экономист Владимир Гришин все же нашел и положительную сторону длинных выходных: за этот период человек может восстановит свои силы для дальнейшего упорного труда.