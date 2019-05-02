Сокращение производственной активности: Аналитики рассказали об ущербе длительных майских праздников

Сегодня, 15:05 \\ Экономика

Компенсировать негативные последствия длинных выходных придется в следующих месяцах.

Весенние каникулы в самом разгаре. Еще практически целую неделю трудоспособное население страны будет наслаждаться положенным отдыхом. Аналитики в экономической сфере рассказали об будущем ущербе от таких длительных майских праздников.

Как считает Станислав Мурашов, микроаналитик Райффайзенбанка, вероятные негативные последствия могут повлиять на сокращение производственной активности в сфере промышленного производства. Его доля составляет 20% от внутреннего валового продукта. Снижение данного показателя в период выходных дней может негативно отразиться на конечных годовых результатах.

Также специалист отметил, что производство просядет на 0,1% - 0,2%. Россия находится под постоянным санкционным давлением, поэтому снижение данного показателя может привести к усугублению экономического кризиса или к стагнации в сфере промышленной деятельности.

Заслуженный экономист Владимир Гришин все же нашел и положительную сторону длинных выходных: за этот период человек может восстановит свои силы для дальнейшего упорного труда.

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Автор - Алена Корнеева
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