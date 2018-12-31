Канатная трасса «Сходненская» – «Речной вокзал»: за звание главного концессионера поборются пять компаний

Сегодня, 02:40 \\ Экономика

Пять потенциальных инвесторов готовы бороться в конкурсе на создание нового канатного маршрута в Москве. По проекту новая трасса пройдет через Химкинское водохранилище, соединяя станцию метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Об этом рассказали в столичном Департаменте по экономической политике и земельно-имущественным отношениям, пишет РИА Новости.

«ООО «Московские канатные дороги» (партнер – компания Bartholet, швейцарский производитель канатных трасс), ООО «Развитие канатных дорог» (Санкт-Петербург), ООО «Старый город» (дочерняя структура немецкого девелопера BPS International, в партнерстве с Doppelmayr – австрийским изготовителем канатных дорог), ООО «Профлогистиксервис» (Москва), ООО «Национальные канатные дороги» (дочернее предприятие французской Poma) – эти пять инвесторов готовы бороться за звание главного концессионера проекта», – сказал заммэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

По расчетам специалистов, проект обойдется инвесторам в 3,16 млрд рублей. Предполагается, он будет реализован за 2,5 года. Срок действия концессионного договора – 25 лет (с учетом времени на строительство). После пробного запуска и введения в устойчивую эксплуатацию объект поступит на баланс Москвы в качестве муниципальной собственности.




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