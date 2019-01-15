Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Сегодня, 13:02 \\ Экономика

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

По мнению специалистов, залогом успешного развития российской экономики остается реализация национальных проектов. В первую очередь, правительству страны необходимо добиться увеличения продолжительности жизни граждан до 78 лет до 2024 года. (На сегодня средние показатели находятся на отметке 72,4 года.)

Никита Моисеев, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, назвал нацпроекты «стратегической инвестицией в будущее». Он утверждает, что нужно повышать не только показатели продолжительности жизни, но и ее качество, делая упор на здоровье соотечественников.

Эксперт также отметил, что Россия испытывает острую нехватку квалифицированных кадров почти в каждой сфере деятельности. Однако, по его словам, улучшение качества образования не решит проблему, так как есть риск «утечки мозгов», когда в поисках лучшей жизни специалисты вынуждены покидать Родину.

Автор доклада «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала» Наталья Акиндинова уверена, что рост ВВП на прямую зависит от повышения качества жизни россиян. И прогнозирует, что при условии выполнения нацпроектов государству удастся увеличить темпы экономического развития.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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