Вперед в прошлое. США снизила безработицу до уровня 1969 года

Сегодня, 17:07 \\ Экономика

Как сообщает канал NBC News, в апреле в стране Дональда Трампа появилось более 263 000 рабочих мест.

При этом ежемесячный рост оплаты труда составил 0,2%. Такой показатель, по мнению ряда американских экспертов, сигнализирует о росте экономики США. Таким образом Штаты направляются «вперед в прошлое», опустившись по показателю безработицы на уровень 1969 года.

В России показатель безработицы разнится с американским. В январе 2019 года безработица в РФ выросла до 4,9%. В декабре 2018-го она составляла 4,8%.

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Автор - Полина Малинина
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