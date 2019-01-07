Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все строения на ней – самостроем.

По расчётам властей, в некоторых регионах около половины дач находятся в так называемых «серых зонах». Это означает, что документация не приведена к соответствующим нормам, размеры и назначения строений не указаны, а участки не размежёваны. Для этого и был принят новый закон, подразумевающий «дачную амнистию». Теперь владельцы по упрощённой процедуре могут зарегистрировать дома и участки.

После этого, для них вступит в действие новый налог, предусматривающий плату за все строения, находящиеся на территории дачи. Под эту категорию попадает даже примитивный туалет, называемым в простонародье «сортир». Многие хозяева встали перед выбором - пуститься в оформление бумаг, узаконить дачу и платить налог или оставить, как есть, положившись на «авось». В этом случае их дача, действительно, не может облагаться налогом, но участок будет признан ничейным, а все строения на нём – самостроем.

Появившиеся многочисленные объявления в разделе «Продажа недвижимости» свидетельствуют, что новый налог заставляет россиян массово продавать дачи. При этом, количество предложений с началом действия нового закона выросло, а цена на загородные дома существенно снизилась. Очевидно, что многие стали воспринимать дачу как обузу и ненужную финансовую нагрузку.