Насытились «Дружбой»: Россия может потерять 40 млрд рублей на сокращении добычи нефти

Сегодня, 10:29 \\ Экономика

По сообщениям СМИ, «Транснефть» попросила нефтяников снизить добычу на 900 тысяч тонн в сутки до 7 мая.

Это обусловлено предельной наполненностью хранилищ некачественным сырьём, которое предстоит приводить к установленным нормам. Напомним, из-за недавнего сбоя на терминалах по нефтепроводу «Дружба» в страны ЕС стало поступать нефть с высоким содержанием хлора, что может нанести большой ущерб, как трубопроводу, так и оборудованию перерабатывающих заводов. Это стало причиной расследования на высоком уровне и прозвучавшие слова «диверсия» и «мошенничество» говорят о серьёзности произошедшего.

Из-за этого от российской нефти последовательно отказались Беларусь, Польша, Словакия и Венгрия, заявившие что «насытились» бракованным продуктом из «Дружбы». Россия пообещала принять меры к очистке сырья и возобновить поставки в ближайшее время. Увы, но прогнозы относительно большого финансового урона для РФ стали сбываться. К затратам, связанным с удалением хлора, возможно, добавятся другие, сопряжённые с просьбой «Транснефти» снизить добычу на 900 тысяч тонн в сутки до 7 мая.

Исходя из этого, можно подсчитать, сколько государство может потерять на сокращении добычи нефти. Если взять среднюю цену в 70 долларов за баррель, урон может составить около 40 миллиардов рублей. А вспомнив неутешительные предположения, что проблемы могут продолжаться в течении ближайших нескольких месяцев, то финансовые потери будут существенно выше.

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Автор - Мария Ремарк
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