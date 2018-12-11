Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя лучше.

Представители РБК утверждают, что курс российского рубля вновь готовится пробивать новое дно. Уже к концу июня он якобы будет равняться 70 рублям за доллар, а в конце года этот показатель усугубится еще больше. Самые же пессимистичные прогнозы указывают на отметку в 94 руб за единицу американской валюты. На фоне того, какие скандалы сейчас окружают Дмитрия Медведева, предполагаемых родственников супруги которого якобы обнаружили в «Мираторге», данный провал в экономике может обойтись премьеру тем, что Владимир Путин примет жесткое решение и отправит его на пенсию.

Медведеву следует понимать, что на данный момент любой серьезный просчет в экономике или политике тут же будет отражаться на нем. Владимир Путин после очередного скандала премьера, вероятно, уже лично контролирует все его успехи. Если произойдет очередное потрясение и рубль действительно подскочит так сильно, то Путин этого не простит.

Ключевая ставка Центробанка является тем самым фактором, который пагубно влияет на ослабление рубля. Пессимистичный прогноз с 94 рублями за доллар дают представители компании BNP Paribas. Они отмечают, что рубль весь год находился под давлением сил, которые как-либо влияют на его укрепление или ослабление. Налоговые периоды, когда крупные экспортеры меняют валютную выручку оказывали хорошее влияние, но чувствительно рубля к нефтяным ценам может оказаться куда более серьезной «ахиллесовой пятой».