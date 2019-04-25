Слишком переборчивые: Польша достала собственные запасы нефти после загрязнения в «Дружбе»

Польская сторона с недоверием отнеслась к очищению нефтепровода, открыв аварийные запасы.

Уже на протяжении недели Варшава не получает российскую нефть, поэтому ситуация была расценена как аварийная. Чтобы польские НПЗ продолжили работу в привычном режиме, Польша достала собственные запасы нефти после загрязнения в «Дружбе». Чтобы не понести потерь, Польша планирует потратить 800 тыс. тонн резервной нефти. Ранее в «Дружбе» были обнаружены органические хлориды, из-за которых может произойти коррозия.

Польша также уведомила Белорусскую сторону, что вместе с ней нынешнее качество российской нефти неприемлет Германия. Чехия также упоминала о распечатывании стратегических запасов. Тем временем, в России идет следствие по делу о загрязнении в нефтепроводе «Дружба», а также уже состоялась встреча стран по этому вопросу, где решались пути устранения аварии.

Вероятно, Польша, Чехия и Германия слишком переборчивые в вопросе поставок именно российской нефти. Даже Беларусь не спешит признавать очистку полноценной, и намерена несколько месяцев работать над устранением. Москва же объявила нефть пригодной для транспортировки. Минэнерго назвал дату подачи очищенного сырья по «Дружбе» - 4 мая. Именно тогда поставки нефти должны возобновиться по белорусскому проводу «Унеча».

Несмотря на это, Польша предпочла не ждать, а демонстративно выразить свое недоверие России в вопросе очистки нефтепровода. Москва в связи с этим вряд ли что-то потеряет, так как вся Европа сейчас находится в ожидании поставок российского газа через «Северный поток – 2».