Американцы до сих пор не оставили идею наводнить Европейский союз своим газом.

Глава Минэнерго США Рик Перри объяснил, почему странам Европейского союза не стоит поддерживать строительство «Северного потока-2», который будет транспортировать российский газ в обход Украины. Более того, господин Перри объяснил, что голубое топливо из России хоть и дешевое, но ненадежное, поэтому от его приобретения лучше воздержаться: «Если вас волнует только дешевизна, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт», - заявил глава американского Минэнерго Рик Перри. В попытке дискредитации российского газа он призвал в свидетели Украину. По словам Перри, украинские эксперты также считают, что газ из РФ некачественный, а потому потенциально опасный.

До этого глава Минэнерго США подтвердил, что Вашингтон выступает против проложения «Северного потока-2», а нынешнее заявление, очевидно, было сделано с целью привлечения европейских потребителей. Американский газ пока не так популярен в Европе, как российский, но США не намерены мириться с этим обстоятельством. И свидетельства «компетентных» украинцев служат лишь одной цели: подмять под себя европейский рынок. Заявив о том, что российский газ ненадежный – американцы пошли ва-банк. Строительство газопровода может сорвать планы США о крупных поставках сжиженного топлива. Поскольку на кону возможность сделать Европу зависимой от этих поставок, представители правительства США клевещут на более дешевый и качественный российский газ.