Отходы ради доходов: Медведев распорядился о создании системы учёта мусора

Сегодня, 17:09 \\ Экономика

Также планируется возврат части платежей ЖКХ добросовестным гражданам.

Премьер-министр в ходе заседания правительства распорядился о создании единой государственной системы учёта отходов. Сделать это поручено совместно Минприроды и Министерству цифрового развития. После прошедшего недавно экологического форума, было решено внедрить эту инициативу к началу 2021 года. Кроме этого, назрела необходимость систематизировать сведения о накоплении, обработке и утилизации мусора.

Правительство будет получать регулярные отчёты о мощностях перерабатывающих объектов, которые призваны уменьшить количество мусорных полигонов в стране. Сейчас эта проблема является одной из самых наболевших. Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо создать стимул для граждан, участвующих раздельном складировании мусора. Они могут за счёт отходов получить небольшой доход, в виде возврата некоторой части коммунальных платежей.

Очевидно, что ради этого многие будут добросовестно относиться к такому простому, на первый взгляд, вопросу. В целом, уже заметно, что проблема отходов выведена на федеральный уровень, где стало всё существенным – от количества мусорных баков до модернизированных мусоровозов.

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Автор - Мария Ремарк
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