Покупай российское: Путин оттесняет импортный табак ради отечественного

Сегодня, 12:18 \\ Экономика

Президент, вероятно, вместо импортозамещения решил вводить повышение цены.

Владимиром Путиным был утвержден закон, который позволит увеличить налоги в отношении импортной табачной продукции. По всей видимости, президент, вероятно, таким образом оттесняет зарубежный табак ради отечественного. Хоть прямо об этом нигде не говорится, но догадаться, что это действительно так, несложно. Для российской политики курс «покупай российское» действует уже несколько лет, потому не исключение и сейчас.

Данный закон добавит ряд правок в Налоговый кодекс России в отношении тех компаний, которые занимаются импортом в Россию сигаретной продукции. Каждый год с 1 сентября по 31 декабря они вынуждены будут учитывать повышающийся коэффициент в налоговом поле. Таким образом, повышения будут носить для импортеров в России сезонный характер, но все же избежать их не удастся.

Отечественным производителям табачных изделий Владимир Путин не подготовил никаких сюрпризов, и они смогут работать на тех же условиях, что и раньше. Вероятно, именно в этом и есть своеобразное проявление импортозамещения со стороны правительства.

Изначально данный законопроект был принят в третьем чтении Госдумой. На рассмотрение законопроект вносился совместными усилиями ЛДПР и «Единой России». Теперь преференции у подобных компаний отменяются и с отечественными компаниями они будут работать на равных условиях, чего раньше не наблюдалось.

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Автор - Виталий Малина
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