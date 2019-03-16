Глоток свободы: Путин одобрил право россиян на ипотечные каникулы

Граждане РФ в затруднительном положении смогут взять паузу от «ипотечного рабства» на целых шесть месяцев.

Владимир Путин одобрил право россиян на ипотечные каникулы. Для большинства граждан страны подобное решение – настоящий глоток свободы. Документ предполагает, что сложные жизненные ситуации теперь становятся весомым поводом приостановить ежемесячные выплаты по кредиту. Закон распространяется на тех, кто потерял кормильца или получил инвалидность I или II группы. Также, ипотечные каникулы смогут взять супруги, чей доход стал ниже на 30% с оговоркой, что размер ежемесячных выплат по ипотеке у них выше, чем среднемесячный доход. Отдохнуть от ежемесячных платежей можно будет до 6 месяцев, но только единожды по одному кредиту.

Временное избавление от «ипотечного рабства» касается не только кредитов в рублях, но и в иностранной валюте. Однако на крупные займы ипотечные кредиты работать не будут: размер ипотеки не должен превышать 15 млн. рублей.

Подписанный Путиным закон об ипотечных каникулах значительно облегчит жизнь россиян, так как большая часть граждан имеет на себе подобное обязательство. Теперь в случае неожиданной неприятности достаточно просто написать заявление на имя кредитора. Более того, за период ипотечных каникул изымать у россиянина единственное жилье не будут. «Загонять человека в тупик — последнее дело», - комментировал Путин во время Федерального собрания.

Ради облегчения жизни согражданам Госдума пошла на внесение поправок в Налоговый кодекс. Если во время ипотечных каникул человек экономит на процентах и таким образом получает материальную выгоду, налог с него взиматься не будет.

Несмотря на то, что количество неплательщиков по ипотеке в России снижается, закон об ипотечных каникулах позволит россиянам брать займ с большей уверенностью и спокойствием. Вскоре хорошие новости ожидают и многодетных родителей: в этом месяце Госдумой будет рассмотрено предложение о погашении части ипотеке в честь появления третьего (и последующих) ребенка в семье. В частности, предлагается выплата 450 тыс. рублей на погашение долга. Таким незамысловатым способом семьи не только избавятся от части платежей по ипотеке, но и будут иметь стимул улучшать демографические показатели страны.