Глоток свободы: Путин одобрил право россиян на ипотечные каникулы

Сегодня, 10:27 \\ Экономика

Граждане РФ в затруднительном положении смогут взять паузу от «ипотечного рабства» на целых шесть месяцев.

Владимир Путин одобрил право россиян на ипотечные каникулы. Для большинства граждан страны подобное решение – настоящий глоток свободы. Документ предполагает, что сложные жизненные ситуации теперь становятся весомым поводом приостановить ежемесячные выплаты по кредиту. Закон распространяется на тех, кто потерял кормильца или получил инвалидность I или II группы. Также, ипотечные каникулы смогут взять супруги, чей доход стал ниже на 30% с оговоркой, что размер ежемесячных выплат по ипотеке у них выше, чем среднемесячный доход. Отдохнуть от ежемесячных платежей можно будет до 6 месяцев, но только единожды по одному кредиту.

Временное избавление от «ипотечного рабства» касается не только кредитов в рублях, но и в иностранной валюте. Однако на крупные займы ипотечные кредиты работать не будут: размер ипотеки не должен превышать 15 млн. рублей.

Подписанный Путиным закон об ипотечных каникулах значительно облегчит жизнь россиян, так как большая часть граждан имеет на себе подобное обязательство. Теперь в случае неожиданной неприятности достаточно просто написать заявление на имя кредитора. Более того, за период ипотечных каникул изымать у россиянина единственное жилье не будут. «Загонять человека в тупик — последнее дело», - комментировал Путин во время Федерального собрания.

Ради облегчения жизни согражданам Госдума пошла на внесение поправок в Налоговый кодекс. Если во время ипотечных каникул человек экономит на процентах и таким образом получает материальную выгоду, налог с него взиматься не будет.

Несмотря на то, что количество неплательщиков по ипотеке в России снижается, закон об ипотечных каникулах позволит россиянам брать займ с большей уверенностью и спокойствием. Вскоре хорошие новости ожидают и многодетных родителей: в этом месяце Госдумой будет рассмотрено предложение о погашении части ипотеке в честь появления третьего (и последующих) ребенка в семье. В частности, предлагается выплата 450 тыс. рублей на погашение долга. Таким незамысловатым способом семьи не только избавятся от части платежей по ипотеке, но и будут иметь стимул улучшать демографические показатели страны.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

 Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного,...

Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ