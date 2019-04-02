О начале аукционов для производителей и поставщиков онкопрепаратов сообщил Владимир Ефимов

Для лечения онкологических заболеваний столица закупит препаратов на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Министр правительства столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям отметил, что будет проведено девять аукционов, принять участие в них намерены более 400 поставщиков и производителей со всей страны.

Как сообщает Информационный центр Правительства Москвы, для их удобства в Единой информационной системе создан дополнительный коммуникационный канал, по которому участники смогут узнать о процедурах и требованиях торгов , подписаться на уведомления об аукционах, задать интересующие вопросы и так далее. «Переход на новые стандарты лечения онкологии предусматривает возможность для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии», - отметил вице-мэр.











