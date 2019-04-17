Откладываем на черный день: Сращивание экономики и государства грозит бизнесменам по всей России

Сегодня, 15:11 \\ Экономика

Противодействовать этому вскоре станет попросту невозможно.

Ежегодный доклад Федеральной антимонопольной службы раскрыл весьма любопытные факты о том, в каком состоянии находится на сегодня не только экономика, но и взаимодействующий в ней бизнес. Весьма вероятно, что фраза «откладываем на черный день» для всех тех, кто мечтал построить свой малый или средний бизнес совсем скоро станет реальностью.

Все дело в том, что по последним данным ФАС доля государства в экономической машине составила около 70%. Показатели мало чем отличаются от прошлогодних, но есть одна существенная оговорка – расширение госсектора вышло на принципиально новый уровень.

Оценки экспертов указывают на то, что процесс усиления перешел в иное, по их словам, «качественное» состояние. Также в ФАС подчеркнули, что сращивание экономики и государства – это естественный процесс, однако, не учитывается фактор того, что в соответствующих условиях выживать тем, кто хочет держать маленький магазинчик практически невозможно из-за постоянного давления государственного аппарата на их бизнес.

Проявляется подобная тенденция в том, как повышается роль государственных структур при распределении финансов, что также отражается и на бизнесе. К примеру, в банковском сектор доля государства «подскочила» с 59% до 66% и, вероятно в последующие годы будет только расти.

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Автор - Виталий Малина
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