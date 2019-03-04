Ударит по кошельку? Эксперты предрекли России массовое закрытие магазинов

Россиянам, видимо, придётся раскошелиться. Небольшие магазины, реализующие одежду, обувь и прочие маркируемые товары по весьма низким ценам, столкнулись с угрозой массового закрытия.

Как сообщает РБК, Министерство финансов выступило с инициативой по запрету работы с маркированной продукцией для предпринимателей, которые платят ЕНВД или покупают патент. Новый законопроект может разорить не один российский бизнес и привести к закрытию огромного количества торговых точек.

ЕНВД - это налог на вменённый доход, он представляет собой некую фиксированную сумму, расчёт которой производится по нескольким критериям. В то же время патент предполагает налог на потенциальный доход и используется зачастую индивидуальными предпринимателями. Оба этих налоговых режима помогают минимизировать налоговую нагрузку на бизнес, а также упростить ведение учёта.

Предложенный Минфином аконопроект фактически предлагает предпринимателям самим отказаться от более выгодных налоговых режимов, что может привести к тому, что несетевые магазины просто не справятся с налоговой нагрузкой, потому что их прибыль станет чрезвычайно низкой или вовсе приблизится к нулю.

В деловом объединении «Опора России» подсчитали, что ИП могут потерять от 23 до 109% прибыли. На фоне этого, как предполагают в деловом объединении и Ассоциации малоформатной торговли, Россию, вероятно, ожидает массовое закрытие торговых точек, в том числе реализующих обувь, одежду, меховые изделия, табачную и алкогольную продукцию и прочие маркируемые товары.

Стоит отметить, что ударить это может не только по магазинам, но и по кошелькам россиян. Зачастую именно в таких небольших магазинах продавцы реализуют товары по привлекательным для огромного количества россиян ценам. Поэтому их закрытие может привести к тому, что подавляющее число покупателей будет вынуждено приобретать нужные товары в торговых сетях, где их стоимость может значительно отличаться. Кроме того, вероятный «бум-закрытия» торговых точек может и сам по себе оказать влияние и на некоторое изменение стоимости товаров.

Как отметил президент объединения «Опора России» Александр Калинин, в стране произойдёт перераспределение доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей. Также, по его мнению, таким образом государство сможет получить дополнительные налоги и возможность отслеживаться весь оборот маркируемой продукции.