«С «лохов» имею 100 тысяч в день»: для обмана честных работяг мошенникам нужен лишь номер карты

Мошенник признался сам, что для финансовых махинаций ему нужен только номер банковской карты, а все попытки обратиться в полицию потерпят крах.

На сегодняшний момент многие россияне покупают вещи с рук, через различные сайты своего города. Это удобно, можно задать интересующие вопросы дистанционно, а также дешевле, чем покупать в магазинах. Однако и подобную идиллию могут разрушить намерения мошенников. Как оказалось, сегодня аферистам уже не нужно никакого подтверждения из sms на вашем телефоне, или трёх цифр на задней стороне банковской карты, достаточно просто её номера.

Герой истории продавал через известный сайт детскую коляску. Первый раз мошенники попытались запутать продавца. В рабочее время в будний день позвонила некая дама и при помощи быстрой, спутанной речи попыталась сказать, что хочет приобрести коляску. Однако у женщины не было возможности приехать самой, поэтому она пожелала перевести оплату за коляску на карту, а курьер забрал бы покупку вечером. Продавец согласился, и сообщил, что карта Сбербанк привязана к номеру телефона и с его помощью можно осуществить перевод средств. Однако дама начала ещё более спутано изъясняться, говорить очень быстро и совсем не давала вставить слово своему собеседнику. К тому же она сказала, что собеседник должен ей сообщить некий код, который она выслала. Продавец всё же остановил поток слов и спросил, о каком пин-коде идёт речь? «Ну я вам отправила пин-код, ну код карты» - ничего вразумительного дама ответить явно не могла. Разговор прекратился. Когда спустя какое-то время женщина перезвонила вновь, она попыталась сообщить о том, что у неё карта другого банка, и будет комиссия, поэтому ей необходим номер карты героя истории. Уже поняв, что дело явно нечисто, герой истории отказался что-либо сообщать, сказав, что без проблем отдаст коляску вечером, когда курьер принесёт наличные деньги. Более женщина не звонила.

Время шло, коляску не покупали, и спустя какое-то время объявление пришлось поднять в ленте для привлечения внимания потенциальных покупателей. Звонок мошенников не заставил себя долго ждать. На сей раз позвонил мужчина, и сообщил, что хочет приобрести коляску. Однако, как и странная дама, он подъехать не мог, просит сообщить номер карты. Продавец сообщил, что карта привязана к номеру телефона, по нему можно перечислить необходимую сумму. Человек ссылался на то, что у него другой банк, он назвал банк Тинькофф. Стало понятно, что это вновь мошенники. Разговор прекратился, но продавца разбирало любопытство – он сам перезвонил по поводу продажи. Несмотря на то, что разговор завершился всего несколько минут назад, теперь человек утверждал, что у него только карта ВТБ-банка (хотя ранее говорил, что Тинькофф). Где правда?

Продавец сообщил, что понял, что общается с аферистом, и сказал, что сдаст номер в полицию, на что мошенник начал смеяться, и сказал, что его номера пачками относят в полицию, а ему хоть бы хны! Аферист, уверенный в своей безнаказанности разоткровенничался и сообщил, что в день он с таких «лохов» имеет порядка ста тысяч рублей, и для того, чтобы списать деньги с карты ему достаточно знать лишь её номер.

Он вносит его в специальную программу и может списать оттуда средства себе. В «минус» он увести счет не может, лишь подчистую снять деньги себе. Так как у героя истории была сложная финансовая ситуация, он иронично предложил скинуть денег ему «раз ты такой богатый», на что мошенник был готов! Он спросил, нет ли детей у продавца, и готов был перечислить на счёт продавца порядка двух тысяч рублей - на сей раз по номеру телефона!

История показывает, что порой законодательные меры не могут «прижать» аферистов. Таким образом, ответственность за свои средства остается только руках честных работяг, которым необходимо неустанно проявлять бдительность. Не сообщать код подтверждения платежа из sms почти научились, осталось запомнить, что малознакомым личностям не стоит сообщать даже просто номер своей карты. Жестокий мир. Повсюду грязь. А мы на танке.