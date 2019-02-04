Всемирный банк констатировал факт гендерного равенства в России

Международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам Всемирный банк, констатировала факт того, что только в 6 странах мира, достигнуто гендерное равенство. Это концепция, подразумевающая собой достижение равенства в правах между мужчинами и женщинами в семейных и других правовых отношениях. Из 100 балов Российская Федерация набрала 73,13, тем самым опередив не малое количество стран Бывшего СССР. Исключением стал Узбекистан.

Исследования ВБ носит громкое название – это «Женщины, бизнес и закон-2019». Среди стран-лидеров также оказались Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Для того чтобы провести исследование, эксперты оценили законодательные базы 187 стран, попутно выявляя, нововведения, внесенные туда за последние десять лет и то, как они повлияли на права женщин.

При оценке законодательства были рассчитаны восемь базовых индикаторов: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей. Последний пункт к примеру, говорит об оценке законов касательно материнства, отцовства и родительских правах, а также правовых актов о декретном отпуске, которые способны оказывать свое влияние на решение женщин заводить семью.

Из всех шести стран, первенство одержала Франция. Поскольку за последние 10 лет, были проведены реформы, которые значительно улучшили результат во всех аспектах, это практически на 10 баллов (в 2009 году — 91,88, а в 2019 – 100 баллов).

Как уже упоминалось выше, Россия получила 73,13 баллов. Владение имуществом и свобода передвижения позволили достичь таких показателей. Самый маленький показатель зафиксирован в сфере оплаты труда – это 25 из 100 баллов. Области начала карьеры и права, которые связаны со вступлением и расторжением брака до сих пор являются самыми проблематичными.