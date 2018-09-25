Роман Абрамович основал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм»

Недавно стало известно, что российский предприниматель Роман Абрамович, являющийся миллиардером, а также губернатором и представителем Чукотского автономного округа, основал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Об этом сообщила система проверки компаний «СПАРК», которая позволяет в режиме реального времени получить все необходимые сведения о контрагенте: о его деятельности, актуальном составе руководства, выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, возможных долгах и судебных процессах и многом другом. СПАРК производит моментальный сбор информации и предоставляет пользователю полный набор источников с наиболее качественными данными.

Свой новый фонд, Абрамович зарегистрировал там же, где и расположен бизнес-центр «Белые сады», принадлежащий ему же. Более точный адрес, это: город Москва, улица Лесная, 9. На должность директора был назначен Антон Малышев, который как известно, до октября 2018 года выполнял такую же работу в Фонде кино. Также известно, что единственным владельцем «Кинопрайма» является Роман Абрамович.

Информация о создании нового фонда, главной задачей которого является поддержка развития российского кино, просочилась в СМИ еще в конце ноября 2018 года. Со слов «СПАРКа», нынешний реальный бюджет поддержки фондом кинематографа в 2019 году может составить 1 миллиард рублей. Это объясняется тем, что в будущем продюсеры смогут предъявлять свои требования на 20–50% производственного бюджета киноленты. Вкладчик не будет требовать вернуть деньги, вложенные в кинокартину, однако в случае коммерческого успеха ленты будет претендовать на часть прибыли, указал представитель компании. Есть информация, что вкладывать финансы в потенциально коммерчески успешные фильмы, фонд не собирается.