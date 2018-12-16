Начиная с января 2019 года, россияне сократили покупки воды, шоколада и кофе

Исследовательский холдинг «Ромир» утверждает, что граждане Российской Федерации сократили покупки шоколада, кофе, молока и бутилированной воды. Данный объем и динамика цен на перечисленные продукты отображается на индексе «Кофе с молоком». Из этого следует, что в сравнении с декабрем 2018 года, индекс упал на 10,1% на начало 2019 года.

«Ромир» подчеркнул, что в сравнении с показателями последнего месяца прошлого года, в январе россияне купили на 5,3% меньше воды, на 14,9% меньше кофе и на 24,9% меньше шоколада. Это явно не связанно с ценами на перечисленные товары, так как они изменились несущественно или же остались прежними. Об этом говорит статистика, фиксирующая, что вода подешевела на 1,3%, кофе на 1,2%, а молоко вовсе не изменилось в цене по сравнению с декабрем. Однако, а шоколад и изделия из него, подорожали на 1,8%, что незначительно отличает их от прошлой цены, указали эксперты.

Данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel служат базовым основанием при расчете индекса «Кофе с Молоком» (КсМ). В сердце данного расчета лежит график, отслеживающий динамику роста или упадка цен, а также объемов потребления 4 категорий пищевых товаров: кофе, молока, бутилированной воды и шоколада. Все сведения поступают исключительно в режиме онлайн, что позволяет информации постоянно обновляться. Технология сканирования штрих-кодов от 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, позволяет системе успешно работать. Данные продукты были выбраны не просто так, поскольку они не относятся к товарам первой необходимости.

В свою очередь «Ромир» является российским исследовательским центром, реализующим все виды маркетинговых и социологических исследований, а также собственные инициативные исследовательские проекты.