СМИ: В России подорожают молоко, гречка и хлеб

Недавно, ежедневное государственное издание, а также официальный публикатор государственных документов «Российская газета» опубликовала в своей статье заключение экспертов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Специалисты проанализировали состояние рынка на данный момент и пришли к выводу, что в 2019 году стоит ждать повышения цен на определенный ряд пищевых продуктов.

Сравнив ситуация прошлого года, когда из-за роста стоимости на энергоносители, аренды, животные корма и удобрения выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. Аналитики сообщили, что в 2019 году подобная ситуация произойдет с молоком, гречневой крупой и хлебом.

По ходу исследования, эксперты выяснили, что на сегодняшний день стоимость одного литра пастеризованного молока включает в себя 3,4% прибыли производителя. Это связано с тем, что средний доход производителя в пищевой промышленности составляет около 8%. Однако при производстве молока требуется немалое количество корма, стоимость которого подорожала на36% начиная с 2018 года. Также свое влияние оказали тарифы на энергоносители, оплата работы которых возросла на 30%. Именно поэтому эксперты пришли к выводу, что в нынешнем году стоит ожидать роста цен на молочный продукт.

Ко всему прочему, аналитики также отметили рост цен на гречневую крупу. В 2017 году наблюдался резкий скачек цен на культуру, после чего он упал на 16% и вследствие этого были значительно сокращены посевы. В результате, производственный объем снизился на 40%. Эксперты учли рост цен на удобрения и средства для защиты растений, и пришли к выводу о подорожании.

Значительным по мнению экспертов является производство хлебобулочных изделий, однако уровень прибыли не оправдывает производство. Именно по этой причине, в 2018 году наблюдалось подорожание пшеницы на 54% и ржи на 30%. Помимо всего, выросли цены на оплату жилищно-коммунального хозяйства, а также на аренду помещений и земли в целом. Это напрямую свидетельствует о том, что производители хлеба пожелают увеличить и прибыль, которая на данный момент является самой низкой в отрасли.