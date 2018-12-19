Конкуренция вынуждает Сбербанк подключить к своему сервису переводов и другие банки

У Сбербанка появилась возможность подключения к сервису переводов банков «Хоум кредит» и «Зенит». Под вопросом остаются только сроки реализации и другие параметры данного финансового проекта. Помимо этих двух банков, данной платформой заинтересовались еще свыше сорока банков, в их числе сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги».

Данный ход Сбербанка связан с тем, что Центробанк запустил систему быстрых платежей, о чем сообщила пресс-служба кредитной организации. 28 февраля данная система должна заработать в полном масштабе, и тогда Центробанк составит Сбербанку неплохую конкуренцию, хотя сейчас второй сейчас выступает монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%.

Кроме того, Герман Греф рассказал о том, что ошибки искусственного интеллекта стоили банку миллиардов рублей. Он сделал акцент на том, что очень часто искусственный интеллект применяется в больших системах. Но возникновение одной незначительной ошибки приводит к таким гигантским потерям. И это было не единожды.