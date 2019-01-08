ЦБ рассказал, какие российские купюры пользуются огромным спросом у фальшивомонетчиков

Накануне, в Центральном федеральном округе было найдено большое количество фальшивых денег. Первую строчку в списке подделок, занимает пятитысячная купюра.

Еще с 2018 года, пятитысячная купюра является самой распространенной среди подделок банкнотой. Об этом сообщили представители Центрального банка Российской Федерации. В прошлом году, на территории страны было обнаружено свыше 27 тысяч фальшивок.

Второй в списке лидеров стала купюра номиналом 1 тысяча рублей. Как показала статистика, такие купюры интересуют фальшивомонетчиков в три раза реже, нежели пятитысячные – 9,3 тысячи найденных штук. Замыкает три «победителей» банкнота номиналом в 2 тысячи рублей. 384 штуки было выявлено экспертами и 204 штуки сторублевой купюры. Пятой в списке стала двухсотрублевая купюра – 19 штук, которая была введена в обращение с октября 2017 года.

Специалисты предполагают, что сложившаяся статистика свидетельствует о том, что поддельные денежные знаки в Российской Федерации выявляют достаточно успешно. «Дело в совокупности факторов — с одной стороны ЦБ обеспечивает все лучшие степени защиты банкнот, что затрудняет деятельность фальшивомонетчиков, с другой спецслужбы активно выявляют поддельные купюры», — рассказала адвокат Марина Костина. Кроме этого, в торговых точках все чаще применяют спецсредства, которые позволяют распознавать подделку.

Чтобы не было проблем с законом, представители ЦБ рекомендуют внимательно следить за тем, какие купюры попадают в руки. Для этого необходимо тщательно изучить информацию о степенях и видах защиты дензнаков на сайте ЦБ. Поскольку фальшивомонетничество — это не только изготовление, но и хранение поддельных денежных средств.