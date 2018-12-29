Сумма займов россиян превысила отметку в 14,86 триллионов рублей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) привел данные со своей кредитной карты по России, которая показала, что за 2018 год, российские граждане взяли максимальное количество кредитов. Общая сумма которых, на данный момент равна 14,86 триллионов рублей. В список самых больших кредитных задолжников вошли: Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра. Однако доля самой задолженности заметно упала. Еще в прошлом году, такие регионы, как: Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея возглавляли список по просрочке платежей. Синоптики в области экономики утверждают, что в 2019 году задолженность россиян может увеличиться на 10–12%, что составит от 16,3 до 16,6 триллионов рублей.

Статистика ОНФ показала, что жители России, начиная с 2017 года и по сей день отдают приблизительно пятую часть своих доходов банкам. Граждане Калмыкии должны 59%, Тывы - 56%, Чувашии - 44%, Иркутской области - 42% и Ханты-Мансийской АО - 41%.

В среднем, одна семья должна 263 тысячи, в то время как задолженность составляет 13,4 тысячи рублей.

Однако, несмотря на то, что нагрузка по займам возросла, уровень просроченных задолженностей упал – 5,1% по сведениям ОНФ.

По мнению службы, просрочка, отраженная только на балансах банков и не иллюстрирует ситуацию с «плохими» долгами жителей.

Ситуация на момент 1 января 2019 года говорила о том, что на банковских депозитах россиян находится 28,58 триллиона рублей. Это говорит о самой высокой сберегательной активность зафиксированной в крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге.