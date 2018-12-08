СМИ: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации считает бессмысленным план по расширению продуктового эмбарго, которое выдвинула Федеральная таможенная служба (ФТС).

О данном мнении сообщила российская газета «Коммерсант», следящая за новостями России и всего мира, а также за событиями в сфере экономики, бизнеса, финансов и культуры. В материалах газеты были предоставлены ссылки на протокол совещания и источники в данной отобласти.

Ранее стало известно, что ФТС предложила прекратить ввоз запрещенных товаров в Россию. Это можно сделать при помощи декларирования продукции с маркировочным кодом «товаров прикрытия». Вследствие этого, в зоне риска оказались испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона (испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.).

Концентраты и ингредиенты для изготовления детского питания и безалкогольных напитков, также могут попасть в список. Известно. Что в Российской Федерации не развито подобное производство, следовательно, найти аналоги в других странах становится невозможным, без потери качества продукции.

Сергей Гудков - исполнительного директора Рыбного союза, говорит о том, что данный порыв мог зацепить и посадочный материал для разведения лосося, а это может нанести огромный убыток в рыбной отрасли.

Как отметила газета, на данный момент предложение ФТС нежизнеспособно, однако в дальнейшем это чревато волной громких обсуждений.

В августе 2014 года в России было введено продуктовое эмбарго. Это стало своеобразным ответом на санкции ряда стран. Однако накануне, Руслан Давыдов - исполняющий обязанности руководителя ФТС выступил с предложением сменить перечень нынешних товаров в документе на список целых продуктовых групп.