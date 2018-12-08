СМИ: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Сегодня, 11:33 \\ Экономика

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации считает бессмысленным план по расширению продуктового эмбарго, которое выдвинула Федеральная таможенная служба (ФТС).

О данном мнении сообщила российская газета «Коммерсант», следящая за новостями России и всего мира, а также за событиями в сфере экономики, бизнеса, финансов и культуры. В материалах газеты были предоставлены ссылки на протокол совещания и источники в данной отобласти.

Ранее стало известно, что ФТС предложила прекратить ввоз запрещенных товаров в Россию. Это можно сделать при помощи декларирования продукции с маркировочным кодом «товаров прикрытия». Вследствие этого, в зоне риска оказались испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона (испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.).

 

Концентраты и ингредиенты для изготовления детского питания и безалкогольных напитков, также могут попасть в список. Известно. Что в Российской Федерации не развито подобное производство, следовательно, найти аналоги в других странах становится невозможным, без потери качества продукции.

Сергей Гудков - исполнительного директора Рыбного союза, говорит о том, что данный порыв мог зацепить и посадочный материал для разведения лосося, а это может нанести огромный убыток в рыбной отрасли.

Как отметила газета, на данный момент предложение ФТС нежизнеспособно, однако в дальнейшем это чревато волной громких обсуждений.

В августе 2014 года в России было введено продуктовое эмбарго. Это стало своеобразным ответом на санкции ряда стран. Однако накануне, Руслан Давыдов - исполняющий обязанности руководителя ФТС выступил с предложением сменить перечень нынешних товаров в документе на список целых продуктовых групп.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Жанна, Настя и Максим - В Сбербанке произошел сбой при консультации клиента

Сбербанк послужил поводом для едких комментариев пользователей в сети. Дело в некомпетентности сотрудников или виной послужила недоработка программного обеспечения?

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Власти ОАЭ простили гражданам долги на сумму около $100 млн

Правительство Объединённых Арабских Эмиратов простило задолженности граждан своей страны...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Гройсман: в Украине за 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза

 По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, зарплата выросла с 50 до 150...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ