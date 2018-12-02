Новак спрогнозировал подорожание бензина в 2019 году

Александр Новак, возглавляющий Минэнерго, озвучил прогноз ведомства относительно роста цен на бензин в 2019 году.

Как Новак поведал «Газете.Ru», в этом году россиянам стоит ожидать увеличения стоимости топлива на 4,3%. По его словам, этот показатель роста стоимости бензина совпадает с прогнозом инфляции, который был рассчитан в Министерстве экономического развития. Новак также заверил, что цены на бензин не превысят спрогнозированного показателя.

Кроме того, Александр Новак рассказал изданию о новом методе борьбы государства с разбавлением бензина на АЗС, который будет внедрён Росстандартом в виде единой государственной информационной системы, отслеживающей движения топлива от заводов нефтепереработки до автозаправок.

Стоит отметить, что в начале 2019 году, согласно данным Минэнерго, рост цен на бензин не превышал 1,7%, что ведомство объясняло увеличением НДС с 18 до 20%. Однако в 2018 году повышение розничной стоимости топлива превысило темпы инфляции, достигнув 9,4%. При это производители подняли его стоимость на 11,2%, в связи с чем цены на него были заморожены до марта 2019 года.