Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая этого года и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России.

Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14–15 февраля в Сочи.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова после встречи Дмитрия Медведева с главами регионов 15 февраля заявила, что в ходе разговора поднималась тема структуры доходов, а именно — на какую часть доходов необходимо воздействовать, чтобы сократить показатель бедности в два раза.

Она отметила, что за последний год серьезно упали доходы от предпринимательской деятельности и очень высокими остались другие доходы, в том числе доходы теневой экономики.

«Очевидно, что все регионы индивидуальны, к каждому региону с точки зрения структуры доходов населения придется применять разные подходы», — подчеркнула она, добавив, что в правительстве намерены справиться с этой задачей с помощью ​индивидуального портрета бедности, который появится после проведения восьми пилотных проектов в регионах страны.

В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году.

В восьми регионах страны​ с декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты по персонифицированному выявлению семей с низким уровнем доходов, которые планируют развернуть по всей России.​

В конце января 2019 года стало известно, что Росстат намерен расширить выборку исследования уровня бедности категорией «мать с детьми до шести лет».



