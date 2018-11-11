Греф рассказал о потере миллиардов рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

Российский политик, президент и председатель правления "Сбербанка России" отметил, что применение машинных алгоритмов в работе с финансами может привести к "очень большим последствиям".

Накануне финансист Герман Оскарович Греф побывал в одной из частных школ Москвы на "Уроке цифры", где выступил с личным обращением и рассказал об опыте работы в банковской сфере, где на сегодняшний день успешно применяется помощь искусственного интеллекта. Его выступление транслировалось на официальном сайте TV "Сбербанка".

Глава популярной кредитно-финансовой организации отметил, что часто искусственный интеллект применяется в больших системах. Если в алгоритме появится хотя бы одна небольшая ошибка, это может привести к большим проблемам. Греф рассказал, что из-за подобных погрешностей он и его команда не раз теряли миллиарды рублей. Однако сейчас он говорит о таких вещах спокойно, так как понимает, что в процессе происходило и обучение ИИ, использование которого сейчас позволяет избавить людей от рутинной работы, связанной с большим количеством вычислений.

Ранее Brand Finance составил рейтинг, согласно которому "Сбербанк России" в 2018 году являлся вторым в списке по силе и влиятельности бренда.