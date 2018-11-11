Греф рассказал о потере миллиардов рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

Сегодня, 13:12 \\ Экономика

Российский политик, президент и председатель правления "Сбербанка России" отметил, что применение машинных алгоритмов в работе с финансами может привести к "очень большим последствиям".

 Накануне финансист Герман Оскарович Греф побывал в одной из частных школ Москвы на "Уроке цифры", где выступил с личным обращением и рассказал об опыте работы в банковской сфере, где на сегодняшний день успешно применяется помощь искусственного интеллекта. Его выступление транслировалось на официальном сайте TV "Сбербанка".

Глава популярной кредитно-финансовой организации отметил, что часто искусственный интеллект применяется в больших системах. Если в алгоритме появится хотя бы одна небольшая ошибка, это может привести к большим проблемам. Греф рассказал, что из-за подобных погрешностей он и его команда не раз теряли миллиарды рублей. Однако сейчас он говорит о таких вещах спокойно, так как понимает, что в процессе происходило и обучение ИИ, использование которого сейчас позволяет избавить людей от рутинной работы, связанной с большим количеством вычислений.

Ранее Brand Finance составил рейтинг, согласно которому "Сбербанк России" в 2018 году являлся вторым в списке по силе и влиятельности бренда.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Жанна, Настя и Максим - В Сбербанке произошел сбой при консультации клиента

Сбербанк послужил поводом для едких комментариев пользователей в сети. Дело в некомпетентности сотрудников или виной послужила недоработка программного обеспечения?

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Власти ОАЭ простили гражданам долги на сумму около $100 млн

Правительство Объединённых Арабских Эмиратов простило задолженности граждан своей страны...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Гройсман: в Украине за 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза

 По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, зарплата выросла с 50 до 150...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ