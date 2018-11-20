В прошлом году количество посещений «Портала поставщиков» выросло в 2,5 раза

Сегодня, 17:25 \\ Экономика

Во время работы сочинского РИФ-2019 глава московского ДЭПР В.Ефимов рассказал о том, что в прошедшем году количество посещений АИС «Портал поставщиков» существенно выросло. За это время на площадку зашли около 6 млн раз, были зафиксированы около 1 млн уникальных пользователей. Посещаемость ресурса выросла в 2,5 раза, — уточнил чиновник.

Как сообщил В.Ефимов, этот Портал — витрина городской контрактной системы. Эту площадку компании используют для оперативного и эффективного проведения закупок малого объема. Вокруг сайта сформировано крепкое бизнес-ядро. На нем на сегодняшний момент зарегистрировано свыше 136 тыс компаний, представляющих разные регионы нашей страны. Более 86% от этого числа — представители малого бизнеса.

Активному росту посещаемости сайта способствовало его продвижение в субъектах РФ. Они обеспечили четверть прироста посещений ресурса.



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