Гройсман: в Украине за 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, зарплата выросла с 50 до 150 долларов. Рост также наблюдается и в размере средней заработной платы, отметил он.

Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине за 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза. Премьер-министр отметил динамику роста заработных плат и также рассказал, что средняя зарплата украинца также заметно увеличилась. Теперь она превысила 380 долларов.

Однако этот рост все равно не так велик, как хотелось бы. По словам Гройсмана, в Украине крайне сложно прожить месяц на 150 долларов, так как цены растут, а тарифы на ЖКХ не понижаются. «Это все равно мизерные деньги», - заявил украинский премьер-министр.

Ранее о размере зарплат и качестве жизни украинцев высказывался президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что в низком уровне жизни граждан виновна Россия. По словам Порошенко, причина проблем Украины заключается в «российской агрессии».