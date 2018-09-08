В России уборкой урожая на полях займутся беспилотные комбайны

Сегодня, 12:05 \\ Экономика

Денис Мантуров, возглавляющий Министерство промышленности и торговли, заявил, что уборкой полей в России в скором времени займутся беспилотные комбайны.

О новшестве в сфере сельского хозяйства глава Минпромторга рассказал «Российской газете». По его словам, разработка автоматизированной системы управления сельскохозяйственной техникой проводилась при поддержке министерства. Более того, разработчики уже провели первые испытания аппаратно-программного комплекса ГЛОНАСС «поле-мониторинг», связывающего в единую систему все данные электронной оцифровки рельефа и системы машинного зрения с беспилотным управлением и моделированием процессов растениеводства.

Мантуров добавил, что такие разработки в будущем поспособствуют переходу российского агропромышленного комплекса к принципам цифровой экономики.

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