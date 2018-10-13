Жанна, Настя и Максим - В Сбербанке произошел сбой при консультации клиента

Сбербанк послужил поводом для едких комментариев пользователей в сети. Дело в некомпетентности сотрудников или виной послужила недоработка программного обеспечения?

Любой бизнесмен заинтересован в привлечении новых клиентов и удержании уже наработанных. Добросовестные начальники улучшают сферу обслуживания, делая её более удобной для любимых гостей. Особенно это касается крупных сетей, и давно узнаваемых брендов. К подобным относится и Сбербанк. Он старается идти в ногу со временем, внедряя современные технологии в офисы, и постоянно улучшая программное обеспечение. Однако не всегда система работает «на ура».

В последнем обновлении приложения «Сбербанк-онлайн» появилась возможность получить консультацию специалиста в виде переписки в чате. Когда у клиента возникла проблема с оплатой покупки в интернете, он решил воспользоваться новой услугой, тем более что Сбербанк заботливо информирует о новой функции.

Герой истории задал вопрос, и ему сообщили, кто займётся данной проблемой. Далее консультант задал уточняющие вопросы, и после ответа клиента началась настоящая вакханалия. Имена консультантов в чате сменялись несколько раз. Всего можно было насчитать четыре разных имени, и некоторые повторялись несколько раз. После пятой смены имени консультанта, терпение клиента было на исходе, и он задал резонный вопрос.

Однако и после уточняющего вопроса имя предполагаемого консультанта менялось несколько раз. В итоге, клиент решил вопрос, позвонив по телефону, и вопрос в чате потерял актуальность. На тему смены консультантов быстро появились ироничные комментарии.

В чём возникла сложность у Сбербанка? Неужели вопрос героя истории был настолько необычным, что потребовалось несколько человек, чтобы его решить? Комментаторы успели пошутить, что для решения подобного вопроса банк собрал целый зал сотрудников и организовал телемост.