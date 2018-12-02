Власти ОАЭ простили гражданам долги на сумму около $100 млн

Сегодня, 04:28 \\ Экономика

Правительство Объединённых Арабских Эмиратов простило задолженности граждан своей страны перед банками на общую сумму порядка $100 млн.

Как сообщает Gulfnews, власти ОАЭ организовали переговоры с тринадцатью банками. В результате длительных переговоров, банки согласились на прощение задолженностей жителей страны на общую сумму в 361 млн дирхамов, что составляет более $98 млн. В Высшем комитете Фонда отметили, что с помощью данной меры власти намерены обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам своей страны. Так, прощённые задолженности должны оказать поддержку максимально возможному уровню социальной стабильности.

Кроме того, сообщается, что данная инициатива является частью курса, о котором власти страны объявили ещё в декабре прошлого года. Тогда, 2019 год был объявлен «годом терпимости».

Стоит отметить, что ранее власти страны уже объявляли о подобных «долговых амнистиях». Так, например, в 2012 году власти списали $540 млн, которые задолжали жители перед банками.

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