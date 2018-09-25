Visa в три раза снизит комиссию при оплате проезда на общественном транспорте

Сегодня, 19:47 \\ Экономика

Представители платежной системы Visa решились снизить комиссию при оплате проезда в общественном транспорте. Данная информация была сообщена старшим директором по цифровым решениям Visa в России Алексеем Денисовым.

Ориентировочно изменения произойдут не раньше 1 апреля, а комиссию снизят практически в три раза. Такой ход был сделан для того, чтобы увеличить выручку, поскольку люди практически не пользуются в транспорте безналичным платежом из-за высокого процента.

Также стоит отметить тот факт, что сотрудники банка выявили превалирующее количество микроплатежей на общественном транспорте, что тоже стало причиной. В категорию таких операций попадут оплата поездок в метро, автобусах, трамваях и других видах транспорта. К тому же в этом списке окажется оплата парковки. Правда, нельзя не сказать о том, что россияне почувствуют какие-то изменения только в том случае, если банк-эквайер поделится с транспортным оператором полученной выгодой.

Напомним, что впервые технология PayPass/PayWave появилась в метрополитене еще четыре года назад. Изначально ее ввели на восьми станциях московского метро, а вот теперь ее действие распространяется практически на все станции.

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Автор - Алевтина Сергеева
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