Президент запретил судебным приставам взимать долги с пенсий и социальных выплат

Законопроект о взыскании долгов с пенсий и алиментов подписал глава государства Владимир Путин. Он вступит в силу 1 июня 2020 года.

В федеральный закон «Об исполнительном производстве» были внесены согласованные поправки. Согласно этим изменениям, судебным приставам запрещено блокировать средства, получаемые гражданами в качестве возмещения вреда здоровью, компенсаций и единовременных выплат, пенсий, социальных пособий, выплат по потере кормильца и т.д.

Закон обязывает банки и приставов-исполнителей проверять источники доходов должников и не допускать списания социальных выплат. Работодателям новый закон тоже добавит проблем - в платежных поручениях будет введен код вида дохода. Порядок его указания в расчетных документах будет устанавливать ЦБ РФ.

В России не редки случаи, когда со счетов граждан списываются "последние деньги" и человек остается без материальных средств в принципе. Гражданин, оказавшийся без средств к существованию, обратившийся к приставам и доказавший, что взыскание неправомерно, способен вернуть социальное пособие. Хотя это требует временных затрат и сулит массу неприятных моментов.