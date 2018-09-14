Аудитория бесплатных образовательных программ для бизнеса в минувшем году превысила 100 тысяч человек

Вице-мэр Москвы Н.Сергунина рассказала о том, как власти города оказывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса. Так, важной частью этой программы является организация бесплатных образовательных занятий в виде тренингов, форумов, семинаров и мастер-классов, которые проводятся в городе фактически ежедневно. Местом их проведения являются Центры услуг для бизнеса (ЦУБ) и ряд других площадок. Об этом информирует ИЦ московского правительства.

Как рассказала Н.Сергунина, за прошлый год участие в организованных в Москве бесплатных образовательных мероприятиях для бизнеса приняли свыше 100000 человек. Самыми востребованными направлениями стали цифровой маркетинг (более 9000 слушателей), менеджмент и продажи. Также в минувшем году более 2000 человек стали слушателями «Стартап-школы МБМ», которая была создана для начинающих предпринимателей Москвы.



