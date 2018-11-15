«Лучше оффшор, чем переплачивать на Родине»: российский бизнес стремительно уходит в оффшорные зоны

Российские предприниматели выбирают платить налоги в другом государстве, но меньше, чем большие взыскания на Родине.

Несмотря на то, что уже дважды вводилась налоговая амнистия, которая предполагала уплату налогов лицами, которые незаконно вывели средства в оффшоры, забыв уплатить в казну положенные отчисления - это практически ничем не помогло. А число компаний из оффорных зон появилось больше.

Всё дело в том, что в последнее время было принято несколько законопроектов и Федеральных законов, которые так или иначе давят на бизнес, особенно, налоговая нагрузка, которая была весомой и так, а с 2019 года ещё увеличилась. Предприниматели ищут пути решения этого вопроса путём перехода из российского законодательного поля, в законодательное пространство оффшорных зон, которые радушно встречают новых нерезидентов.

Распространёнными зонами являются Британские Виргинские острова, Маршловы острова, Кипр, Гонконг, Малайзия, Сингапур. Но и здесь есть «подводные камни». Например, предприниматель не всегда сможет укрыться от налогов в оффошоре, так как есть некий «чёрный список» зон, за которыми ведётся пристальное внимание, а в случае доказательства факта уклонения от налогов таким путём - заводится уголовное дело и бизнесмен либо попадает в тюрьму с огромными штрафами, либо вынужден скрываться в третьих странах.

Согласно последним исследованиям российских экономистов - за 2018 год число компаний, зарегистрированных в офшорных зонах и ведущих деятельность в РФ выросло на в полтора раза. По данным ЦБ, отток капитала из РФ составил $42,2 млрд. Правительство пытается вернуть бизнес в страну, тем самым оставив средства в бюджете. Для этих целей создаются Особые Экономические Зоны на территории России.

На тематических бизнес-форумах пока преобладает мнение, что лучше оффшор, чем переплачивать на Родине, так как зачастую бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Ситуацию в корне может поменять уменьшение налоговой нагрузки и введение большего количества особых экономических зон (ОЗЭ) на территории России, что позволит вернуться бизнесу в правовое поле и вести честно дела.