«Без лоха и жизнь плоха»: лжепредставители Европейского банка хотят всем вернуть деньги

Хотите получить хотя бы часть вложений в МММ, или в бинарные опционы? Вернём, ещё и позвоним первыми. Бесплатный сыр или «держи карман шире» по-русски.

В один прекрасный момент мобильный телефон играет звонкими трелями, и обычный человек слышит, что ему хотят вернуть часть вложенных когда-то давно денег. Пользователи в сети делятся друг с другом подобными случаями и сообщают мобильные телефоны, по которым звонят мошенники.

Обычно схема такая: вежливый голос в трубке, назвав абонента по имени – отчеству, интересуется, была ли процедура вложения денег. Это могут быть разные финансовые схемы, организации и пирамиды – как криптовалюта, игры на биржах и участие в бинарных аукционах, так и легендарное МММ. Собеседник сначала удостоверится, что Вы участвовали в подобных финансовых делах. В любом случае мошенники знают, кому звонят, так как у них есть данные, а именно как минимум ФИО, дата и сумма вложений. Поэтому если собеседник мошенника запамятует, ему напомнят, исходя из информации в базе данных, видимо приобретенной у других мошенников. Позже собеседник предложит вернуть часть от вложенной суммы. В некоторых случаях мошенники не просят ничего, по условиям их договора, в иных – просят некий процент за возврат средств (в среднем, от 3 до 10%).

Цель мошенников – узнать у вас номер карты. Некоторые звонят, и говорят: «только не Сбербанк», другие работают лишь с ним. Узнав номер карты, «представители» Европейского банка присылают на номер мобильного код, который любым образом пытаются узнать у вас. Этот код – не что иное, как код доступа для смены пароля к личному кабинету на сайте банка, выпустившего Вашу карту. Получив пароль, они с лёгкостью смогут перевести средства с вашей карты себе. Если человек не сообщает код сразу, они могут сделать «ход конём». Вас оповестят, что в скором времени перезвонит сотрудник банка квалификацией выше, чем просто рядовой сотрудник колл-центра, хотя оба они - мошенники, работающие в паре. Часто, если человек отказывается сотрудничать с «банком» вежливые его представители моментально меняют тон разговора и начинают сыпать угрозами.

Несмотря на век интернета, и высокую информированность населения, пострадать от мошенников такого рода могут не только пенсионеры, но и вполне современные молодые люди. Аферисты знают внесенную сумму, дату и банк, через который производилась операция, поэтому могут внушить доверие. Однако, несмотря на уловки лжепредставителей Европейского банка, не стоит терять бдительность и сообщать посторонним личную информацию.