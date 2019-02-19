РИФ-2019 отметился заключением соглашения о сотрудничестве между МСП Банком и Правительством КЧР

15 февраля в Сочи завершил работу РИФ-2019. В рамках этого масштабного события представители МСП Банка и Правительства Карачаево-Черкесской Республики договорились о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан предправления МСП Банка Дмитрием Головановым и Главой КЧР Рашидом Темрезовым.

Двустороннее сотрудничество подписантов направлено на решение приоритетных задач региона по укреплению его экономического и промышленного потенциала и социально-экономическому развитию. Сотрудничество МСП Банка и КЧР предусматривает совместную реализацию государственных программ в сфере поддержки проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, разработку и внедрение совместных программ.

Как рассказал Дмитрий Голованов, МСП Банк будет поддерживать субъектов МСП в Республике, предоставляя финансирование и поддерживая реализацию инвестиционных проектов. Тем самым, будет решаться задача по повышению инвестиционной привлекательности региона, — заявил управленец.







