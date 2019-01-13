«Это нормальное явление»: Чиновник объяснил необходимость роста цен на продукты

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов объяснил рост цен на продукты в России необходимостью получения производителями «адекватной прибыли» для дальнейшего развития производства.

О причинах повышения цен на продукты в России Андрей Цыганов рассказал РИА Новости. По его словам, россиянам необходимо понять, что с низкими ценами развитие производства станет невозможным. Кроме того, снижение и повышение цен являются нормальным явлением для рыночной экономики. При этом, если наблюдается удержание цен на одном уровне, то имеет место быть картельный сговор.

Как утверждает чиновник, увеличение стоимости птицы и яиц в 2018 году на 25,9% и 9,7% соответственно стало следствием активного развития этого сектора. Таким образом страна смогла обеспечить себя мясом птицы и яйцами более чем на 100%.

«В убыток себе работать никто не собирается» - в заключение добавил Цыганов.

Стоит отметить, что многих россиян такое объяснение не просто не устроило, а вызвало резко негативную реакцию.

«Да что тут думать? Когда нужно в очередной раз обобрать граждан - повысить налоги, цены, пенсионный возраст - у правительства миллион уважительных причин и вообще «прошу отнестись с пониманием»! Но когда депутаты повышают себе зарплату с 300 тысяч до 500 в месяц и выписывают многомиллионные премии - так всё зашибись, всё по плану, деньги есть, никто не в обиде!».

По данным Росстата, в России за 2018 год отмечен рост цен на продукты на 5,5%, в то же время в странах Европейского союза средняя стоимость товаров увеличилась на 1,3%.