Работница Альфа-банка слила фотографию клиента с его личными данными

Фото она сделал, когда отдавала клиенту кредитную карточку.

Высокий уровень сервиса в последнее время говорит об ориентированности на клиентов любого предприятия. Поэтому у многих банков появилась новая услуга доставка карточки курьером клиенту на работу. Такая же услуга есть у Альфа-банка, которой решил воспользоваться один из пользователей интернет-портала Пикабу. Он оформил себе кредитную карту и попросил, чтобы ее к нему на работу привез курьер.

После приезда сотрудницы банка к клиенту она оформила карту и для безопасности сделала фотографию клиента с открытым паспортом. История у героя публикации могла бы на этом закончиться, однако она получила неожиданный поворот.

Через несколько часов после отъезда сотрудницы банка, знакомый клиента выкладывает фотографию, которую сделал работница, у себя в Instagram. При этом необходимо уточнить, что знакомый клиента не является работником банка и не был знаком с курьером.

После публикации фотографии в Instagram обманутый клиент решил выяснить, как его фотография оказалась у третьих лиц. В беседе работница банка утверждала, что фотография ни куда не могла уйти. Однако автор публикации не поверил словам курьеру и решил провести свое расследование.

Он выяснил, что курьеры банка имеют свою группу в мессенджере, где делятся фотографиями разных людей и сливают их туда, чтобы их обсудить. Так, получилось, что работница банка отправила фото в эту группу, оттуда ее уже взял приятель знакомого, который и отправил ее ему.

Как отмечает автор поста, в общую группу курьеры скидывают фотографии, не замазывая паспортные данные, которые впоследствии становятся открытыми для многих людей. В итоге можно заключить, что личные данные могут, таким образом, легко попасть в руки мошенников, которые с легкостью оформят кредит или микрозайм по данным паспорта.