В ТЦ «Восток» в Новосибирске зачастили с необоснованными проверками

Как пишет «Российская газета», новосибирский ТЦ «Восток» в 2018 году мог закрыться. К такому развитию событий могли привести участившиеся проверки со стороны регионального ГУ МЧС. Владельцы объекта получили предписание устранить ряд нарушений противопожарной безопасности. Как отмечает «РГ», в мае надзорный орган выявил 14 нарушений противопожарной безопасности. Эти выводы вызвали несогласие у руководства ТЦ, которое обжаловало предписание. Дзержинский районный суд, спустя полгода, установил факт неподтвержденности 13 из 14 нарушений. Единственное справедливое требование касалось замены громкоговорителя системы оповещения о задымлении, которая состоялась в тот день, когда в ТЦ «Восток» прибыла новая проверка, — отмечает «РГ». При этом проверки продолжаются — следующая состоится в ближайший вторник.

«РГ» пишет о том, что ТЦ «Восток» направляет существенный объем налоговых доходов в бюджет Новосибирска, в его трех корпусах располагается 1900 торговых мест. В связи с участившимися проверками руководство ТЦ констатирует репутационный и экономический ущерб. Дело в том, что на время проверок приходится вынужденно останавливать работу части торговых точек. По словам одного из совладельцев ТЦ В.Табачкова, по всей вероятности, без суда не обойтись. Он отметил, что глава НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Е.Митрофанов является человеком, по заявлениям которого проводится большая часть проверок. Только две проверки МЧС были проведены по плану — остальные стали следствием подачи заявления, — констатирует «РГ».

Как пишет газета, Митрофанов до 2015 года руководил организацией под названием Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав потребителей». Минюст внес ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, что привело к последующей ликвидации структуры. Сам Митрофанов, как писали СМИ из Новосибирска, не скрывал факта того, что его структура получила грант от фонда NED (США).



