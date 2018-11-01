Росстат рассказал, в каком субъекте РФ учителя получают самые высокие зарплаты

Согласно исследованию Росстата, Чукотка занимает первое место среди российских регионов относительно размера средней зарплаты школьных педагогов. Их среднемесячный заработок превысил 93000 рублей. В числе лидеров также Москва и ЯНАО, в которых средняя зарплата учителей находится в районе 90000 рублей. На четвертой и пятой строках расположились Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Учителя из этих субъектов РФ в среднем зарабатывают 79000 и 71000 рублей соответственно. Об этом информируют «Известия».

Как сообщил Росстат, на противоположном полюсе его исследования расположился Северо-Кавказский Федеральный округ. Школьные преподаватели из республик, которые входят в состав округа, в среднем получали в месяц от 20000 до 23000 рублей.

Напомним, что в столице РФ ведется работа по повышению уровня оплаты труда учителей. Как рассказал в декабре лидер местного Депобразования Исаак Калина, в 2018 году преподаватели в среднем получали 107600 рублей.







