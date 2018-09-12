Россияне ожидают обвала рубля после заверений Орешкина в устойчивости национальной валюты

Министр экономического развития России Максим Орешкин заверил россиян в устойчивости национальной валюты, однако слова министра об исключении возможности обвала рубля вызвали у общественности сильное беспокойство.

Об устойчивости национальной валюты Орешкин рассказал зрителям телеканала «Россия 1» в программе «Действующие лица». По его словам, курс рубля не подвергнется сильным колебаниям даже при цене выше $40 за баррель нефти. Он также отметил, что колебания рубля в любом случае будут происходить из-за сохранения краткосрочной волатильности, изменения ситуаций на внешних рынках и некоторых других факторов. Однако при этом национальная валюта будет «плавно укрепляться», поэтому хранить свои сбережения лучше именно в рублях.

Но слова министра экономического развития не только не вызвали доверия у россиян, но и подтолкнули их к мыслям о вероятном скором «обвале рубля». Как отмечают российские пользователи на форумах в Сети, заявление Орешкина стоит расценивать как «гарантию обвала» валюты. А пользователь из Казахстана отметил, что у них «как раз до девальвации тоже самое глава Нацбанка говорил».

Стоит отметить, что россияне не стали впадать в панику, а принялись рассуждать, в какой валюте теперь лучше хранить свои сбережения, выбирая между долларом и евро.

«Печаль невелика, если рубль рухнет, сейчас не 1992 год».

Некоторые заметили, что также можно сохранить свои деньги от возможного «обвала» путем инвестиции их в драгоценные металлы.