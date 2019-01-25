В рамках РИФ-2019 МСП Банк и АСВ заключили соглашение о сотрудничестве

Сочи с 13 по 15 февраля включительно принимал на своей территории мероприятия в рамках РИФ-2019. МСП Банк и госкорпорация АСВ в рамках этого масштабного события федерального уровня достигли договоренности о долгосрочном сотрудничестве. Подписанное сторонами соглашение предусматривает их взаимодействие в вопросах сокращения проблемной задолженности субъектов МСП перед ликвидируемыми банками. От МСП Банка документ подписал предправления Д.Голованов, от АСВ — гендиректор Ю.Исаев.

По словам Ю.Исаева, в настоящее время есть основания прогнозировать расширение сотрудничества представителей МСБ с банковскими организациями. Дело в том, что новые изменения в системе страхования вкладов способствовали установлению размера страхового возмещения для вкладчика (малого предприятия) в банке при наступлении страхового случая по аналогичным с физлицом правилам — это 100 процентов суммы всех застрахованных обязательств кредитной организации перед таким вкладчиком (за вычетом суммы встречных требований банка к нему). Но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности, — уточнил гендиректор Агентства.







