Шесть высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» на РИФ-2019

Во время работы на территории Сочи Российского инвестиционного форума-2019 число резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросло. Об этом рассказал лидер столичного ДЭПР В.Ефимов, уточнивший, что соответствующий статус получили шесть высокотехнологичных компаний — «Акрус БиоМед», «Гематех», «СовЭлМаш», «Экопласт», «Микрон Секьюрити Принтинг» и «Миландр СВЧ». Заключенные контракты предусматривают открытие на территории российской столицы более 450 рабочих мест. Что касается суммарного объема заключенных контрактов, то он превысил 7,3 миллиарда рублей, — уточнил вице-мэр.

Как подчеркнул лидер столичного ДИИПП А.Прохоров, в настоящее время мегаполис в целом и ОЭЗ «Технополис «Москва» в частности располагают всем необходимым для того чтобы компании могли вести эффективную производственную деятельность. К примеру, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на внушительные налоговые льготы, — уточнил господин Прохоров.











