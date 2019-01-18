Перечень российских моногородов будет пересмотрен весной 2019 года

Сегодня, 10:37 \\ Экономика

Глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева сообщила о запланированном на апрель 2019 года пересмотре списка российских моногородов, а так же о необходимости уточнить критерии для отнесения населённого пункта к моногородам.

 

Для примера она приводит ситуацию с городом, в котором работало градообразующее предприятие, но оно закрылось много лет назад. Город продолжает жить без зависимости от этого предприятия, и соответственно, больше не является моногородом. Глава Фонда отмечает, что требуется уточнить критерии и соотнести их с имеющимся в настоящее время списком.

На данный момент в России 319 моногородов, но некоторые из них достаточно развились и окрепли, что могут быть исключены из этого списка. К таким городам, по словам Макиевой, относится Череповец.

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