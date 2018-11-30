Бойтесь говорящего робота-мошенника: Сбербанк предупредил о всплеске новых киберпреступлений

15 февраля заместитель представителя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на инвестиционном форуме в Сочи сообщил о новом виде мошенничества, с которым могут столкнуться россияне. С его слов, в ближайшие полгода потенциальных жертв будут обзванивать роботы, способные имитировать чужой голос.

В качестве примера применения этой технологии аудитории была продемонстрирована запись разговора, в котором робот под видом условного губернатора просил у собеседника 5 млрд рублей на постройку моста, используя при этом голос советского актёра Иннокентия Смоктуновского. При этом было отмечено, что звонок осуществляется с номера указанного губернатора.

Организацией уже разработаны меры для противодействия подобным мошенническим схемам, однако аналогичной системой безопасности требуется обеспечить все банки. Кузнецов рассказал, что в «Сбербанке» есть центр мониторинга, который занимается анализом подозрительных транзакции и выявляет 96–97% мошенничеств. Однако топ-менеджер «Сбербанка» отметил в целом довольно низкий уровень киберграмотности у россиян. Он напомнил клиентам об основных правилах, которые не позволят мошенникам их обмануть: не пользоваться простыми паролями и менять их чаще, никому не передавать информацию о своих счетах и картах. При подозрении на столкновение с мошенниками следует как можно скорее обратиться в колл-центр.

В конце января уже появлялись данные о том, что мошенники звонят с номеров Сбербанка якобы с целью предупредить о подозрительной попытке снять деньги со счёта. При этом злоумышленники просили назвать кодовое слово или одноразовый пароль в SMS. Сотрудники Сбербанка отметили, что внимательно рассматривают все случаи мошенничества по телефону, и рекомендовали клиентам сообщать банку обо всех подобных инцидентах.