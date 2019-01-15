Госдума планирует обязать всех предпринимателей принимать банковские карты

В Госдуме хотят разработать законопроект, согласно которому все магазины на территории РФ должны будут принимать безналичную оплату. О подготовке соответствующего законопроекта рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент времени безналичную оплату обязаны принимать предприятия, выручка которых за предыдущий период составляет не менее 40 миллионов рублей. Теперь же эту планку намереваются снизить до нуля, но за несколько этапов.

Также стоит отметить тот факт, что ранее Владимир Путин заявил о существовании проблемы, связанной с размерами комиссии, которую взимают банки каждый раз, когда используется терминал. Если в России комиссия составляет 3%, то на территории Европы она не превышает показателя в 0,3%. Таким образом предприниматели сильно переплачивают за возможность принимать пластиковые карты. Глава государства назвал стоимость такой услуги квазиналогом.

Кроме того, Сбербанк представил предпринимателям «Виртуальный ЦОД». Известно, что комплекс виртуальных инфраструктурных продуктов для крупного и среднего бизнеса, он позволяет обеспечить клиентам высокий уровень безопасности и защиту от актуальных киберугроз по стандартам данного банка. Об этом сообщили представители кредитной организации. Также данный комплекс может распространяться и на государственные органы и учреждения, комплекс обеспечен двойной репликацией данных.