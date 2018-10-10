Медведев предложил иначе оценивать уровень бедности россиян

Сегодня, 13:57 \\ Экономика

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что для грамотной оценки уровня бедности россиян, главным образом, важно рассматривать расходы семей, а также учитывать индивидуальные жизненные ситуации.

О необходимости внести изменения о методы оценки уровня бедности населения России Медведев заговорил во время Российского инвестиционного форума в Сочи. По мнению премьер-министра, неправильно учитывать только доходы домохозяйств. Как и во всём мире следует в первую очередь обращать внимание на расходы семей. Такие меры помогут избавиться от ситуаций, при которых семья, которая еле сводит концы с концами, не может получить пособие, так как её доход ненамного выше прожиточного минимума. С меньшей вероятностью будут происходить и другие ситуации, при которых богатый человек не только не работает официально, но и получает материальную помощь от государства.

Сегодня в России проживает более 19 миллионов людей с доходом ниже прожиточного минимума. При этом в стране наблюдаются серьёзные проблемы с процессом оформления выплат и пособий, отметил премьер-министр. Медведев считает, что необходимо помогать бедным слоям населения путём изучения их индивидуальных потребностей, состояния здоровья и уровня образования.

Росстат планирует изменить методы оценки уровня бедности к 2020 году. Так, ведомство добавит новые категории, а именно включит в выборку женщин с детьми до шести лет.

Согласно последним данным, на настоящий момент самым бедным регионом России является Республика Тыва, где уровень бедности составил 41,5%.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Уже не ждали?: В мае 2019 алкоголь в России подешевеет до 40%

Уже в мае этого года алкогольная продукция в России может подешеветь на 40% за счёт снятия санкций с Российской Федерации. Причиной станет изменившаяся по отношению к России политика стран...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

"Борьба между "Газпромом" и Чечней продолжается": эксперты полагают, что геополитика все-таки может взять верх

Журналисты британской газеты Financial Times провели параллель между долгами Чечни и...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Особенности столичной системы управления закупками представлены Геннадием Дёгтевым на Российском инвестиционном форуме

Как сообщает «Национальная служба новостей», система «Портал поставщиков», разработанная...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ