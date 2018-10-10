Медведев предложил иначе оценивать уровень бедности россиян

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что для грамотной оценки уровня бедности россиян, главным образом, важно рассматривать расходы семей, а также учитывать индивидуальные жизненные ситуации.

О необходимости внести изменения о методы оценки уровня бедности населения России Медведев заговорил во время Российского инвестиционного форума в Сочи. По мнению премьер-министра, неправильно учитывать только доходы домохозяйств. Как и во всём мире следует в первую очередь обращать внимание на расходы семей. Такие меры помогут избавиться от ситуаций, при которых семья, которая еле сводит концы с концами, не может получить пособие, так как её доход ненамного выше прожиточного минимума. С меньшей вероятностью будут происходить и другие ситуации, при которых богатый человек не только не работает официально, но и получает материальную помощь от государства.

Сегодня в России проживает более 19 миллионов людей с доходом ниже прожиточного минимума. При этом в стране наблюдаются серьёзные проблемы с процессом оформления выплат и пособий, отметил премьер-министр. Медведев считает, что необходимо помогать бедным слоям населения путём изучения их индивидуальных потребностей, состояния здоровья и уровня образования.

Росстат планирует изменить методы оценки уровня бедности к 2020 году. Так, ведомство добавит новые категории, а именно включит в выборку женщин с детьми до шести лет.

Согласно последним данным, на настоящий момент самым бедным регионом России является Республика Тыва, где уровень бедности составил 41,5%.