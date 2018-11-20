Особенности столичной системы управления закупками представлены Геннадием Дёгтевым на Российском инвестиционном форуме

Сегодня, 08:16 \\ Экономика

Как сообщает «Национальная служба новостей», система «Портал поставщиков», разработанная в Москве, привлекла большое внимание представителей регионального бизнеса и властей. Автоматизированная система предлагает расширенные возможности для бизнеса в плане участия и заключения контрактов в закупках малого объема.

В настоящее время по достоинству возможности системы оценили 27 регионов России, более 136 тысяч зарегистрированных на портале компаний предлагают свои товары, работы и услуги. Еще 22 региона высказали свою заинтересованность в АИС «Портал поставщиков» во время проведения Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи. «Москва готова делиться опытом и технологическими решениями по цифровизации закупок малого объема и предлагает регионам использовать возможности АИС "Портал поставщиков" на безвозмездной основе», - подчеркнул глава Департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дёгтев.



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